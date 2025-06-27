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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. أكثر من 20 ضربة جوية تهز النبطية ومحيطها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، قبل دقائق، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، في تصعيد عسكري وصفه بأنه الأعنف خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الغارات تركزت على فضاء منطقة النبطية، إضافة إلى أهداف واقعة جنوب نهر الليطاني وشماله، مشيرًا إلى أن الهجوم شمل ما لا يقل عن 20 غارة جوية، في ما يبدو أنه عدوان واسع النطاق.

وشملت الضربات حزامًا ناريًا كثيفًا استهدف إحدى بلدات قضاء النبطية، ما تسبب في سلسلة من الانفجارات المتتالية التي دوّت في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، وامتدت أصداؤها إلى مدينتي صور وصيدا، وعدد من المناطق المحيطة.

وأضاف «سنجاب» أن دوي انفجارات جديدة سُمع بعد انتهاء الموجة الأولى من الغارات، في مؤشر إلى استمرار القصف أو وجود أهداف ثانوية تم استهدافها لاحقًا، ما يُبقي الوضع الأمني في الجنوب اللبناني على درجة عالية من التوتر والاستنفار.

الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان

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