رئيس وزراء لبنان يدعو إلى انسحاب إسرائيلي كامل ودعم لإعادة الإعمار

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من لبنان، إن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تحدث خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة عن ضرورة فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، مطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من النقاط المحتلة في الجنوب اللبناني.

وأكد سلام أهمية دعم لبنان في جهود إعادة الإعمار ومواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن لبنان يعاني من نقص حاد في الطاقة ويبحث عن بدائل بالتعاون مع قطر.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن زيارة سلام إلى الدوحة التي شهدت تأجيلًا مؤقتًا بسبب إغلاق المجال الجوي القطري، حملت أهدافًا متعددة، من بينها شكر قطر على دورها في إنهاء الشغور الرئاسي عبر اللجنة الخماسية التي ضمت عدة دول عربية وعالمية، كما شدد على أهمية حشد الدعم العربي للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة، خاصة مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

وتابع أنه على الصعيد الداخلي، أكد سلام أن لبنان يرفض الانخراط في أي نزاعات إقليمية ويحافظ على موقف الحياد، مشيرًا إلى أن حزب الله لم يشارك في أي عمليات رغم التوترات بين إيران وإسرائيل التي تأثرت بها الأجواء اللبنانية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه التوترات أثرت سلبًا على حركة الطيران والسياحة وأسعار الوقود، مما زاد من هشاشة الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.