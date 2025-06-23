غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية اليوم الإثنين على بلدة المحمودية جنوب لبنان وعدة بلدات أخري في خرق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حسب وسائل إعلام لبنانية.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات ضد حزب الله اللبناني بينما لم يقم حزب الله اللبناني بشن أي هجمات ضد إسرائيل،ولاتزال إسرائيل ترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالإنسحاب الكامل من الجنوب اللبناني بالرغم من الوساطة الدبلومساية الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار بين بيروت،وتل أبيب وبرعاية الأمم المتحدة.

وجاءت الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان بسبب إدانة الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم للاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران.