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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا في لبنان.. 5 يوليو

بوستر حفل مروة ناجي
بوستر حفل مروة ناجي
سعيد فراج

تستعد الفنانة مروة ناجي، لإحياء حفلا غنائيا ساهرا لها على مسرح سيريناتا بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت 5 يوليو المقبل. 

حفل مروة ناجي، في العاصمة اللبنانية بيروت يأتي ضمن إحياء ذكرى مرور 50 عام على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم. 

وروجت مروة ناجي لحفلها الغنائي في بيروت بنشر بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

بوستر حفل مروة ناجي 

أعمال مروة ناجي 

أطلت الفنانة مروة ناجي، على جمهورها بأسلوب جديد ومختلف كليًا ، من خلال ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "أنا الأولى"، والذي قررت طرح أغانيه على فترات متباعدة، في تجربة فنية تعد الأولى من نوعها بالنسبة لها. 

وجاءت الانطلاقة قوية مع أغنية "أنا مش قد غيابك" التي حققت تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى الرقمية.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “انت وبختك”، والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتفاعل معها الجمهور، والتي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل.

كشفت الفنانة مروة ناجي عن سبب تسمية ألبومها “أنا الأولى” الذى تقوم حاليا بطرح عدد من الأغانى على طريقة السنجل حيث طرحت مؤخرا أغنية “أنت وبختك” التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالذكاء الاصطناعي. 

وقالت مروة ناجي فى تصريح لـ “صدى البلد” : بحثنا كثيرا على مع فريق العمل على اسم الألبوم وبعد تفكير عميق وجدنا أن الانسب أن تكون أغنية “أنا الأولى” اسم الألبوم لانها الانسب وتعبر عن الألبوم. 

وأضافت مروة ناجي : ليس فى الاسم أى شيئ يشير الى أننى أرغب فى الحصول على ألقاب أو غيرها وعندما ييتم طرح الأغنية يستوعب الجمهور سبب اطلاق هذا الاسم على الألبوم. 

مروة ناجي الفنانة مروة ناجي أعمال مروة ناجي بيروت لبنان أم كلثوم

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