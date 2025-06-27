الهند وإيران تبحثان تطورات المنطقة بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة أن طهران ونيوديلهي أجريا مباحثات بشأن التطورات في المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي استهداف إيران واستمر لمدة 12 يوما.

وجرت المباحثات بين وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ونظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران وإعلان وقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المجتمع الدولي ملزم بمحاسبة الكيان الصهيوني وأمريكا على انتهاكهما للقوانين والأنظمة الدولية نتيجة الانتهاك الصارخ لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعرب وزير الخارجية الهندي عن ترحيبه بوقف إطلاق النار، وأمله في أن يساعد هذا الوضع في تخفيف التوتر في المنطقة.

كما أعرب عن تقديره للمشاورات الدبلوماسية الجارية خلال هذه الفترة، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودها في إيجاد التسهيلات القنصلية بين البلدين.