تعرض طاقم العربية في غزة لغارة إسرائيلية بشارع الوحدة | شاهد

تعرض طاقم فضائية "العربية" في قطاع غزة لغارة إسرائيلية بشارع الوحدة، وأعلنت القناة نجاة الطاقم من الاستهداف.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن حصيلة حرب الإبادة الجماعية، ارتفعت إلى 56,331 شهيدا، و132,632 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت وكالة وفا أن من بين الحصيلة 6,008 شهداء، و20,591 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و174 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر الطبية إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.