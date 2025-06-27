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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
محمد عبد المعز

نددت الدولة اللبنانية اليوم الجمعة بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية،والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في استشهاد سيدة لبنانية،وإصابة 20 مدني آخرين ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل من أجل وضع حد،ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدولة اللبنانية التي تلتزم بالقرارات الدولية بينما تضرب إسرائيل بعرض الحائط تلك القرارات الدولية حسب بيان الرئاسة اللبنانية. 

الرئيس الفرنسي ينجح في وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

في إتجاه آخر نجح الرئيس الفرنسي ماكرون في نوفمبر الماضى،وبمشاركة أمريكية في تفعيل هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان،والذي اندلع بسبب رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بإنسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني المحتل،وتضمن الاتفاق إنسحاب إسرائيلي من تلك المنطقة الحدودية،والسماح لقوات الجيش اللبناني بتأمينها.

إسرائيل تسعى لاحتلال الجنوب اللبناني ضمن خطة استعمارية توسعية بالمنطقة 

واخترقت إسرائيل منذ نوفمبر الماضي وقف إطلاق النار عدة مرات بمواجهة لبنان بسبب الأطماع الاستعمارية لدى اسرائيل باحتلال الجنوب اللبناني،والتي ظهرت في عرض خريطة إسرائيل بمؤتمر اقتصادي في باريس ببداية عام 2023 والذي كان به وزير المالية الاسرائيلي المتطرف سموتريتش والذي عرض خريطة اسرائيل والتي يكون جزء منها الجنوب اللبناني وبعض الأجزاء من دول عربية أخرى.

الهجمات الإسرائيلية الرئيس اللبناني المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية

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