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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تدرس إنشاء برنامج نووي إيراني بقيمة 30 مليار دولار

البرنامج النووي الإيراني
البرنامج النووي الإيراني
محمد عبد المعز

تفاقم الصراع بالشرق الأوسط بالفترة الماضية خلال تفاوض الدولة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عقد اتفاق يسمح لها بإنتاج الطاقة سلميا عبر امتلاك برنامج نووي لتوليدها دون السعى لامتلاك سلاح نووي.

المرشد الإيراني العقيدة النووية الإيرانية لا تسمح لها بامتلاك سلاح نووي

وفي وقت سابق قال المرشد الإيراني على خامنئي بإن عقيدة الدولة الإيرانية لاتسمح لها بامتلاك سلاح نووي ذلك خلال سير عملية التفاوض الأمريكي الإيراني،والتي تعثرت بشكل مفاجئ بسبب قرار نتنياهو المفاجئ بضرب منشأة نطنز النووية الإيرانية،واغتيال عدد كبير من العلماء النوويين الإيرانيين،ورفض الرئيس الفرنسي ماكرون قرار نتنياهو المنفرد بالحرب،وقال نتنياهو عقب إشعال الحرب بإنه سيترك الأمريكيين يقرروا موقفهم بإنفسهم عقب محاولة إشعال المنطقة بحرب كبرى لكى يبقى في السُلطة كما قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. 

أمريكا تدرس إنشاء برنامج نووي إيراني ب30 مليار دولار

وانتهت الحرب بالفترة الحالية بقبول إيران مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمنع اتساع دائرة الصراع،وانزلاق المنطقة في حرب كبرى وحسب سي إن إن ونقلا عن ستيف ويتكوف فإن واشنطن تدرس قيام الدولة الإيرانية بإقامة برنامج نووي سلمي تتراوح تكلفته بين 20 ل30 مليار دولار دون مشاركة أمريكية في التمويل لكن ربما عن طريق رفع العقوبات الأمريكية عن الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج.

الصحفي الأمريكي سيمور هريش حذر من امتلاك إسرائيل أسلحة نووية منذ التسعينات

في ذات السياق حول خطورة امتلاك الأسلحة النووية،وتهديدها للسلم الدولي حذر الصحفي الأمريكي سيمور هريش في مقالاته من امتلاك إسرائيل ترسانة أسلحة نووية منذ التسعينات دون علم الولايات المتحدة المسماة بصواريخ شمشون،وظهر التهديد الإسرائيلي بشكل علني خلال تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية منذ عام 2023 ودعا وزير الامن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير لإلقاء إسرائيل قنبلتها النووية على كل العرب حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب الموقف العربي الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية في إطار تنفيذ حل الدولتين،ورفض التهجير للشعب الفلسطيني،والإبادة الجماعية.

واشنطن تدرس قيام الدولة الإيرانية بإقامة برنامج نووي سلمي تتراوح تكلفته بين 20 ل30 مليار دولار دون المشاركة في تمويل ذلك البرنامج بشكل مباشر واشنطن تدرس الدولة الإيرانية رنامج نووي سلمي 20 ل30 مليار دولار

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