بوتين: مستقبل روسيا يكمن في تنمية القطب الشمالي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، السبت، بأن روسيا بدأت بنشاط في تنمية القطب الشمالي، حيث يكمن مستقبل البلاد.

وقال بوتين، خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق روسيا: "بات واضحًا الآن أن مستقبل روسيا يكمن في القطب الشمالي - من بين أماكن أخرى، وربما بدرجة أكبر - في تنمية القطب الشمالي، وهو ما بدأنا نسعى إليه بنشاط"، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

يُحتفل بيوم الشباب الروسي تقليديًا في آخر سبت من شهر يونيو، وقد أُنشئت هذه العطلة بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 2 مايو 2023.

يذكر أن بوتين صرح في مارس الماضي، بأن أهمية القطب الشمالي بالنسبة لروسيا والعالم آخذة في التزايد، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف الصراع الجيوسياسي من أجل موطئ قدم في هذه المنطقة.

وأوضح الرئيس الروسي، خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي "القطب الشمالي - منطقة حوار"، أنه من الواضح أن دور وأهمية القطب الشمالي آخذان في التنامي، سواء بالنسبة لروسيا أو للعالم أجمع "ولكن، للأسف، تشتد المنافسة الجيولوجية والصراع للحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة".