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تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت وكالة "تاس" الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم أول مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قرابة ثلاث سنوات، تناولت عدة ملفات أبرزها الحرب في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أبلغ ماكرون أن "الغرب يقوم، منذ سنوات طويلة، بإنشاء قاعدة معادية لروسيا في أوكرانيا"، ما أدى إلى تعقيد وتسويف مسار التسوية وإطالة أمد القتال.

 وأضاف البيان أن الرئيس الروسي شدد على أن أي تسوية للأزمة الأوكرانية يجب أن تكون "شاملة وتعالج جذور الأزمة، وتستند إلى الوقائع على الأرض".

من جانبها، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال ركز أيضاً على البرنامج النووي الإيراني، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

 وذكرت باريس أن الرئيس ماكرون حث بوتين على "الموافقة على وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن"، في محاولة للحد من التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ويعد هذا الاتصال الأول بين الزعيمين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ما يعكس مؤشراً على إمكانية إعادة فتح قنوات الحوار السياسي بين موسكو وباريس، رغم استمرار التوترات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرنسي إيمانويل ماكرون البرنامج النووي الإيراني الحرب في أوكرانيا موسكو وباريس

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