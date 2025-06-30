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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر يحذر من إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو العسكري

فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر
فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر
محمد عبد المعز

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الإثنين من الدعوات التي ظهرت مؤخرا بإنخراط حلف الناتو العسكري بمواجهة مباشرة مع الدولة الروسية بإنه سيشعل الحرب العالمية الثالثة.

وتابع أوربان بإنه هناك قوى جديدة بدأت في التشكُل داخل حلف الناتو العسكري التي ترفض إنضمام أوكرانيا للحلف العسكري بالوقت الراهن عقب ظهور دعوات جديدة لإنضمامها.

وكان قد رفض حلف الناتو العسكري بالعام الماضي إنضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو العسكري لعدم الإيفاء بالشروط  اللازمة للإنضمام للحلف،وهي الحفاظ على مساحة أراضيها كاملة وهو ما لم تحققه كييف التي خسرت الأقاليم الشرقية الأربعة دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزاباروجيا لصالح الدولة الروسية في سبتمبر عام 2022 ولذلك أعلن الرئيس الأمريكي السابق بايدن بإن أوكرانيا لن تنضم للحلف العسكري.

وإندلعت الحرب الروسية الأوكرانية بفبرايرعام 2022 عندما حاولت كييف الإنضمام لحلف الناتو العسكري،وهو ما رفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب انتشار صواريخ حلف الناتو على الأراضي الأوكرانية التي ستُهدد العاصمة الروسية موسكو.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حلف الناتو العسكري مواجهة الدولة الروسية

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