المجر: نطالب باتحاد أوروبي بدون أوكرانيا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال رئيس وزراء المجر، إننا نطالب بالسلام في أوروبا وباتحاد أوروبي بدون أوكرانيا.

وأكمل : يجب أن يتساوى أمام القانون جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر: نشرت في مجلة "نيوزويك"، تم تسليط الضوء على العلاقة المتنامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ما يعكس تقاربًا متزايدًا بين اليمين الأمريكي والقيادة الهنغارية.

وأشار المقال إلى أن أوربان، المعروف بسياساته القومية والمحافظة، أصبح شخصية مؤثرة بين الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة.

وقد ظهر ذلك جليًا من خلال مشاركته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في عام 2022، حيث ألقى كلمة رئيسية حظيت باهتمام واسع.