أوكرانيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد تعليق إرسال السلاح

استدعت أوكرانيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بكييف، اليوم الأربعاء؛ لتسجيل احتجاجها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق إرسال بعض أنواع السلاح الأمريكي لكييف خلال الفترة القادمة خاصة منظومة الباتريوت الأمريكية الدفاعية الجوية.

في اتجاه آخر قررت واشنطن وقف صادرات منظومة الباتريوت؛ بسبب نقص مخزونها الاستراتيجي من المنظومة الدفاعية، وهو ما أعلن عنه ممثل أمريكا في حلف الناتو ماثيو ويتيكر، بأن مصلحة أمريكا تأتي أولا قبل الدول الأخرى.

وتأتي التحركات الأمريكية الدولية؛ في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للرئيس الامريكي ترامب بوقف الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق وقف الدعم العسكري لكييف.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتلك الخطوة محذرا من تعرض كييف لهجمات غير عادية خلال فصل الصيف الحالي.