زيلينسكي: وقعنا اتفاقيات مع شركات أمريكية للإنتاج المشترك للمسيرات

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إنه تم توقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية للإنتاج المشترك للمسيرات، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الرئيس الأوكراني على أنه من المتوقع أن تشمل الاتفاقيات إنتاج مئات الآلاف من المسيرات هذا العام بما فيها طائرات اعتراضية.

إمدادات الأسلحة الغربية

كما أكد الكرملين أن موسكو تتابع عن كثب الوضع المتعلق بإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح الكرملين أن استكمال الإجراءات اللازمة لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع كييف لا يزال قيد التحضير، مؤكدًا أن موسكو تحذر من أن النقاش العلني حول مذكرة التفاهم الروسية قد يُلحق ضررًا بالغًا بعملية التسوية السياسية.

مكالمة بوتين والرئيس الأمريكي

وفي سياق متصل، رجّح الكرملين أن تجرى مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو.

https://www.youtube.com/live/5QveKYBEJKo?si=UPvKkWvetvKNAorE