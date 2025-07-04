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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدفاع الهولندي: نبحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا

روسيا
روسيا
البهى عمرو

أعلن وزير الدفاع الهولندي، أن بلاده ستبحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها أسلحة كيميائية في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. 


وذكرت الاستخبارات العسكرية الهولندية، أنّ روسيا تملك مخزونا كبيرا من الأسلحة الكيميائية للاستخدام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق كشفت السلطات العسكرية في كييف أن القوات الروسية أطلقت 539 طائرة بدون طيار و11 صاروخا على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وفي وقت سابق؛ أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر منصة إكس توقيع اتفاقية مع شركة أمريكية في مجال الطائرات المسيرة.

وكتب زيلينسكي عبر منصة : بموجب اتفاق مع شركة أمريكية سنحصل على مئات الآلاف من المسيرات هذا العام.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي  ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنتاج المشترك للمسيرات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إنه في الفترة الأخيرة زادت الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية، كما قصفت المباني السكنية والمكاتب الإدارية.

وأضاف أن الضربات الروسية لا يمكن وصفها إلا بالإرهابية، كما يطالب الرئيس الأوكراني بضغط ملموس على الجانب الروسي حتى تكف عن قصف المدنيين، كما أن روسيا ترى أن الأوروبيين والأمريكيين لا يفعلون شيئا ملموسا لحماية الشعب الأوكراني، كما يطالب الرئيس الأوكراني بالتصعيد الأكبر في مواجهة روسيا وأن يضغط الأغرب على الاقتصاد الروسي بحزمة عقوبات قوية لإرغام الروس للجلوس على طاولة المفاوضات. 
 

الدفاع الهولندي وزير الدفاع الهولندي أوكرانيا روسيا

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