روسيا تعترف رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية وتستقبل سفير طالبان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو تعترف رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية، في خطوة تعتبر تطورًا دبلوماسيًا لافتًا في العلاقة مع حكومة طالبان.

وأكدت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي تسلم أوراق اعتماد "جول حسان" كسفير جديد لأفغانستان في موسكو، ما يمثل اعترافًا دبلوماسيًا رسميًا بسلطة حركة طالبان في كابول.

ويأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من التردد الدولي في التعامل الرسمي مع طالبان منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021، وسط استمرار القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في أفغانستان.

وتُعد روسيا من أولى الدول الكبرى التي تمنح طالبان اعترافًا رسميًا، ما قد يُمهّد لتغيّرات واسعة في سياسة التعامل الدولي مع الإمارة الإسلامية.