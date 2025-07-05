روسيا تتصدى لهجوم أوكراني استهدف العاصمة موسكو

نجحت الدفاعات الجوية الروسية في تحييد هجوم أوكراني بواسطة المسيرات الجوية الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو بواسطة 4 مسيرات التي اسقطتها موسكو.

أوكرانيا تختار التصعيد العسكري مع روسيا

وأعلنت روسيا في ذات السياق شن أوكرانيا هجوما ب94 مسيرة خلال اليوم السبت على الدولة الروسية،والذي تصديت له الدفاعات الجوية أيضا،ويتفاقم الصراع الأوكراني الروسي باحتمال اتساع دائرة صراعه.

لاستمراره لأكثر من ثلاث سنوات،وإصرار الرئيس الأوكراني زيلينسكي على التصعيد العسكري مع موسكو،وخلال اقتراب المفاوضات التركية للإفراج عن الأسرى بين الطرفين نفذت كييف هجوم أوكراني كبير على الطائرات النووية الروسية من طراز تابلوف لتضطر روسيا للرد على الهجوم الأوكراني كما قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف.

رئيس الأركان الألماني يدعو حلف الناتو لمواجهة روسيا الآن

ودعا رئيس الأركان الألماني كارستن بروير عقب الهجوم الأوكراني على الطائرات النووية الروسية بقيام حلف الناتو العسكري بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قبل عام 2029 حتى تكون قوات الحلف العسكري سابقة التحرك الروسي بغزو إحدى دول حلف الناتو العسكري مثل ليتوانيا وبولندا.

الرئيس الروسي نفى بوقت سابق غزو دول أعضاء بحلف الناتو

لكن نفي الرئيس الروسي بوتين في حوار مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون قيام روسيا بغزو أي دولة في حلف الناتو لكن تعتبر موسكو انتشار صواريخ حلف الناتو على أراضي دوله القريبة منها خطا أحمر وظهر ذلك في تحذير الكرملين دولة إستونيا العضو في حلف الناتو العسكري من نشر الطائرات الاستراتيجية الأمريكية على أراضيها أو صواريخ حلف الناتو سيكون تهديدا للعاصمة الروسية موسكو وهو سبب دخول الرئيس الروسي بوتين بحرب مع أوكرانيا.

روسيا وإستونيا وليتوانيا وبولندا.