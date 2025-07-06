حذر من كابوس.. أمين حلف الناتو: الحرب العالمية ستندلع بسبب روسيا والصين

حذر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته من إندلاع الحرب العالمية الثالثة بسبب روسيا والصين، وإنها ستكون كابوس، متوقعا قيام روسيا بغزو بعض دول حلف الناتو العسكري، مثل إستونيا ولاتيفيا وليتوانيا كخطوة سابقة لإندلاع الحرب العالمية.

واضاف أن الدولة الصينية ستقوم بغزو جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي خاضع للسيطرة الصينية حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ودعا روته في وقت سابق لقيام حلف الناتو العسكري بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة أكبر حتى لا تضطر دول الحلف لتعلم اللغة الروسية بالمستقبل لإنها ستكون لغة المحتل الروسي بالمستقبل القريب.

وتتشابك القضايا الدولية بين دول العالم حول تلك القضايا التي أكدت الدولة الصينية فيما يخص الجزيرة التايوانية بإنه أفضل لجميع دول العالم أن تكون تابعة للصين، وهي من الخطوط الحمراء للدولة الصينية.

وعن غزو الرئيس الروسي بوتين لدول حلف الناتو فقد قال الرئيس الروسي بوقت سابق إن موسكو لن تغزو دول حلف الناتو وذلك في حوار مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون.

لكن زيادة التصعيد العسكري بأوكرانيا جعل بعض دول حلف الناتو مثل إستونيا وألمانيا تطالب بنشر الطائرات النووية الأمريكية على أراضيها، وهو ما حذر حوله المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خاصة حول إستونيا التي تقع على الحدود الغربية لروسيا من خطورة تلك الخطوة، وهي ذات السبب المباشر الذي جعل روسيا تدخل في حرب مع أوكرانيا في عام 2022.