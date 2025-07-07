اليمن.. غارات إسرائيلية على الحديدة ووزير الدفاع يتوعد الحوثيين

أفادت مصادر يمنية، فجر الإثنين، بتعرض ميناء الحديدة في اليمن ومواقع أخرى بالمحافظة لغارات إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال استهدف مواقع لجماعة الحوثي منها موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة توليد الكهرباء في رأس كتيب والسفينة "جالاكسي ليدر"، مؤكدًا أن الحكم على اليمن كالحكم على إيران وأن كل من يحاول المساس بإسرائيل سيتلقى ضربة.

وجاء في بيان لكاتس أنه "في إطار عملية “العلم الأسود”، شنّ الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات هجومًا مكثفًا على أهداف تابعة لسلطة الحوثيين في موانئ الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى، وعلى محطة توليد الكهرباء في رأس كتيب، وعلى السفينة “جالاكسي ليدر” التي اختطفها الحوثيون قبل نحو عامين وتُستخدم حاليًا لأغراض إرهابية في البحر الأحمر".

وأضاف: "كما حذرتُ سابقًا: الحكم على اليمن كالحكم على طهران. كل من يحاول المساس بإسرائيل سيتلقى ضربة، وكل من يرفع يده على إسرائيل، ستُقطع يده. سيواصل الحوثيون دفع ثمن باهظ على أفعالهم".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأضاف أدرعي في بيان "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وتابع: "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا".

