السفير الأمريكي في إسرائيل بعد صاروخ الحوثي: ربما نحتاج قاذفات بي-2 لزيارة اليمن

علق السفير الأمريكي في تل أبيب، مايك هاكابي، على الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل مساء الثلاثاء، وقال: "اعتقدنا أننا انتهينا من الصواريخ، لكن الحوثيين أرسلوا واحدا فوق رؤوسنا هنا في إسرائيل".

وأضاف: "لحسن الحظ، يتيح لنا نظام الاعتراض المذهل التوجه إلى الملاجئ والانتظار حتى يزول الخطر".

وفي تصعيد ضمني، ألمح السفير إلى إمكانية رد أمريكي أقوى، قائلا: "ربما على قاذفات بي-2 أن تزور اليمن".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء أنه رصد صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية وتمكن من اعتراضه عبر أنظمة الدفاع الجوي، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية.

وتعد قاذفات الشبح الأمريكية من طراز "بي-2" أحد أبرز الأسلحة الاستراتيجية في الترسانة الأمريكية، إذ سبق أن استخدمت في عمليات دقيقة، بينها استهداف منشأة فوردو الإيرانية.

وتستطيع هذه القاذفات حمل قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنين، وهي سلاح فتاك تحتفظ به واشنطن حصرياً.