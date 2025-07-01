حالة هلع وارتباك .. صاروخ باليستي من اليمن يستنفر إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية، مؤكداً أن المنظومات الدفاعية تعاملت مع التهديد وتم اعتراضه بنجاح.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن منظومة "حيتس" الدفاعية هي التي نفذت عملية الاعتراض.

وفي أعقاب الحادث، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى، والقدس، ومناطق واسعة وسط البلاد، ما أدى إلى حالة من الهلع والارتباك في صفوف المستوطنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شارك في عملية الاعتراض الجوية، بينما أعلنت السلطات عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإسرائيلي كإجراء احترازي.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة هجمات شهدتها إسرائيل مؤخراً، حيث أطلق الحوثيون 53 صاروخاً باليستياً منذ استئناف القتال في قطاع غزة قبل أكثر من 3 أشهر ونصف.