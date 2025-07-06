جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وقال البيان إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل، وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، و ذلك بحسب "العربية.نت".

وهددت إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري وجوي، إذا استمرت الجماعة في شن هجمات ضدها تضامناً مع غزة.

و افادت "العربية.نت" بأن جماعة الحوثي أعلنت ، في وقت لاحق، قصف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.



الحوثيون يكثفون الهجمات

وكثف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وعلى حركة الملاحة في البحر الأحمر، منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، مما تسبب في تعطيل التجارة العالمية، و في المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية الانتقامية.

