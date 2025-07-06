خلال أسبوع.. إصدار 700 شهادة صحية.. و86 إذن تصدير والفاصولياء والعنب

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 23 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 28 يونيو – 3 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة



في اطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 57 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما أنه تم تسجيل 14 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

إدارة الرقابة



وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 33 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد أصدرت الإدارة 867 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 587 شركة.

الصادرات الغذائية



وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3810 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن، صادرة عن 1265 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 645 صنفاً من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات وفواكه، مولاس (عسل أسود)، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



وتفصيلاً، جاءت صادرات الفاصولياء بأنواعها في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن، يليها البصل بنحو 8 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنف بنحو 37 ألف طن.



في حين تصدر العنب الطازج قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 13 ألف طن، تليه الفراولة بنحو 11 ألف طن، ثم الموالح بواقع 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنف بنحو 37 ألف طن.

الأسواق الدولية



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت تركيا والسعودية واندونيسيا وأمريكا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 194 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

المنافذ التصديرية



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 750 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 480 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 700 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1710 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 320 ألف طن، مستوردة من قِبل 805 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا والزيوت المتنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا واندونيسيا، من بين اجمالي 193 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 610 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 310 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بـ 241 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 820 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 360 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 65 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 34 منتجًا غذائيًا وفحص 265 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 65 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت عددًا من الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظة الغربية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها، كما قام مديرو فروع الهيئة في محافظتي المنوفية وقنا بمتابعة ميدانية لمواقع تخزين القمح بهدف التأكد من انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 54 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 33 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص 21 شكوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 182 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، المنيا، الوادي الجديد، وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 29 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، السويس، المنيا، القليوبية، البحر الأحمر، الأقصر، بورسعيد والمنوفية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ 5 مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، هذا وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 308 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 307 معاينة، فيما استوفت 236 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، والتي شملت القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الفيوم، البحر الأحمر ودمياط، وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل 4 مخازن جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1387 مخزنًا.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 22 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة) ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1869 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 1102 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 324 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 8 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت بني سويف، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 52 زيارة، شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 44 زيارة للمطاعم و8 زيارات للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسماعيلية، أسوان وجنوب سيناء، وتندرج هذه الجهود ضمن خطة استباقية تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت استعدادًا للموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 10 جولات على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة وقنا، وأسفرت عن تسجيل 5 وحدات جديدة في القليوبية وأسيوط، بما يُعزز دمج هذا النشاط ضمن المنظومة الرقابية الرسمية للهيئة، وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 293 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 6 جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية والمنوفية ، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 4 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 697 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية استهدفت مختلف مراحل سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن مخللات تحتوي على أعفان وحشرات حية، نصف طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (عطارة، لحوم، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 ألف عبوة منتج شيبسي).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 2 حملة تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(عصائر، ألبان، زيوت، مخللات، زبادي).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة مع الطب البيطري، مباحث التموين والمحافظة، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على 112 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (أسماك، لحوم مصنعة)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.