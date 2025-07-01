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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"سلامة الغذاء" يبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير المنظومة الرقابية

طارق الهوبي
طارق الهوبي
ولاء عبد الكريم

 استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باسكال فورت رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة، في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة.

حضر اللقاء جون فيليب دوب، المستشار الزراعي الإقليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء، والرقابة على المنتجات الغذائية، وإجراءات التصدير والاستيراد المتبعة من قبل هيئة سلامة الغذاء، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير المنظومة الرقابية في الرقابة على السوق المحلى كذلك في مجال تقييم المخاطر و تحليلها وتعزيز القدرات الفنية والعلمية للكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية ودعم الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه الهيئة في تعزيز سلامة الغذاء ومأمونيته بالسوق المحلية وتيسير نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب باسكال فورت عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير الإطار الرقابي لسلامة الغذاء في مصر.

وأكد على استعداد الجانب الفرنسي لتعميق أوجه التعاون وتقديم الدعم الفني، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمارات الفرنسية في قطاع الصناعات الغذائية المصري.

كما أشار جون فيليب دوب إلى أهمية التنسيق في مجال الصناعات الغذائية والزراعية ، لاسيما فيما يتعلق بتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل العلمي و البحثي و دعم البرامج التدريبية في مجال سلامة الغذاء.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطوات التنفيذية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

الدكتور طارق الهوبي باسكال فورت سلامة الغذاء

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