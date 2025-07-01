بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. تخفيضات 10٪ على اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح تخفيضات بنسبة 10% على عدد من السلع الأساسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو وحتى الخميس 3 يوليو 2025.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن التخفيضات تشمل اللحوم الطازجة، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، والخضروات، والفاكهة، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومشاركةً من الوزارة في الاحتفال بالأعياد الوطنية، عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وضبط الأسعار من خلال التوسع في طرح السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ المعروض، وتكثيف المعروض من السلع المستهدفة خلال فترة التخفيضات.

ودعا الدكتور شريف فاروق جموع المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المتاحة في المجمعات الاستهلاكية، والتي تواصل أداء دورها المحوري في توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار عادلة، وضمان استقرار الأسواق.