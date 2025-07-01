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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بفعل توقعات زيادة إنتاج أوبك+ ومخاوف الرسوم الجمركية

النفط
النفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات رفع تحالف «أوبك+» لإنتاجه خلال أغسطس آب المقبل، إلى جانب تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ناتج عن احتمال رفع أميركا للرسوم الجمركية على عدد من شركائها التجاريين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 0.4%، لتسجّل 66.44 دولاراً للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.5% ليبلغ 64.78 دولاراً للبرميل.

وقال دانيال هاينز، خبير السلع في بنك «ANZ»، في مذكرة بحثية: «السوق تشعر بالقلق من استمرار تحالف أوبك+ في وتيرة الزيادة المتسارعة للإنتاج».

زيادة إنتاج أوبك+ بأكثر من 400 ألف برميل
 

وكانت أربعة مصادر في أوبك+ قد صرّحت لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأن المجموعة تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس آب، بعد زيادات مماثلة في شهور مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز. وفي حال اعتماد هذه الزيادة، فإن إجمالي الزيادة في إمدادات التحالف خلال عام 2025 سيصل إلى 1.78 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل أكثر من 1.5% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرّر أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعها المقبل في السادس من يوليو تموز.

ضبابية الرسوم الجمركية تضغط على الأسواق
 

إلى جانب ذلك، كبحت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الرسوم الجمركية الأميركية أسعار الخام، إذ حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من احتمال إخطار عدد من الدول قريباً بزيادة كبيرة في التعرفات الجمركية، رغم استمرار المفاوضات بـ«نوايا حسنة»، على حدّ تعبيره، مع اقتراب انتهاء فترة التجميد المؤقت في 9 يوليو تموز.

ومن المقرر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أن تعود معدلات الرسوم الجمركية من المستوى المؤقت البالغ 10% إلى المعدلات الأعلى التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل نيسان، والتي تتراوح بين 11% و50%.

تراجع أسعار النفط
 

وتوقّع بنك «مورغان ستانلي» أن تهبط أسعار خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بحلول أوائل العام المقبل، في ظل استمرار وفرة المعروض وتراجع التوترات الجيوسياسية، خصوصاً بعد خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل. كما أشار إلى احتمال ارتفاع الإمدادات العالمية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال الأسابيع الماضية إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، على خلفية الحرب التي اندلعت في 13 يونيو حزيران بعد هجوم إسرائيلي على أهداف داخل إيران. وبلغت ذروتها بعد أن شنّت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية، قبل أن تتراجع سريعاً إلى نحو 67 دولاراً، إثر إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من القتال.

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أسعار النفط
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سعر خام برنت
خام برنت
الرسوم الجمركية
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