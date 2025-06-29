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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لتبادل الخبرات في الرقابة والتفتيش

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم بمقر الهيئة، السفير فوميو  إيواي ، سفير دولة اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات سلامة الغذاء و تبادل الخبرات في مجال الرقابة والتفتيش.


وقد تناول اللقاء سبل دعم التعاون الفني بين الهيئة والجهات اليابانية ذات الصلة، وعلى رأسها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبراء، والاستفادة من التجربة اليابانية المتقدمة في إدارة نظم سلامة الغذاء.


وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع اليابان في دعم قدرات الهيئة الفنية والمخبرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من دور الهيئة في ضمان غذاء آمن ومستدام للمستهلك المصري، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والتقني بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك في هذا المجال الحيوي.


وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

سلامة الغذاء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التجربة اليابانية

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