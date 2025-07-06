إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وفي بيان مقتضب، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل التنبيهات وفقا للسياسة المتبعة"، لافتًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الصاروخ واعترضته بنجاح.

كما أشار البيان إلى أن الجهات المختصة تقوم حاليًا بالتحقيق في التفاصيل الفنية المتعلقة بالحادث، دون أن يورد ما إذا كانت هناك أضرار مادية أو إصابات بشرية.

تفعيل صافرات الإنذار في الجنوب

وقبيل البيان الرسمي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع صفارات الإنذار في عدد من المناطق الواقعة جنوب البلاد، وهي الإجراءات التي تُفعّل تلقائيًا في حالات الاشتباه بوجود تهديدات صاروخية أو جوية وشيكة.

وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره أن الإنذارات تم تفعيلها في أعقاب "رصد إطلاق صاروخ من اليمن"، وهو ما أدى إلى حالة من التأهب في صفوف القوات المنتشرة في تلك المناطق، خصوصًا في محيط النقب وأشدود.

تعليمات مشددة للسكان

ودعت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي السكان إلى الالتزام الكامل بتعليمات السلامة والبقاء في المناطق الآمنة المحددة مسبقًا، مؤكدة أن الوضع يخضع للمراقبة والتقييم المستمر.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن "منظومات الدفاع الجوي كانت في وضعية الجاهزية الكاملة خلال الأيام الماضية، في ظل التهديدات المتواصلة من جبهات متعددة، من بينها اليمن، حيث تنشط جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من المحاولات الحوثية السابقة لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، حيث تعلن الجماعة اليمنية بين الحين والآخر مسؤوليتها عن عمليات "نصرة لغزة" واستهداف "الكيان الصهيوني"، حسب تعبيرها.