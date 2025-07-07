إيلون ماسك: دعم مرشح رئاسي من حزبي الجديد وارد.. والتركيز الآن على الكونجرس

رجح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، دعم مرشح رئاسي من حزبه السياسي الجديد، لكنه أشار إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في عام 2026.

ويأتي تصريح ماسك، بعد أسابيع من الخلاف العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي علق بدوره على أنباء تأسيس ماسك لحزب جديد، واصفًا الفكرة بأنها "سخيفة".

وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في ولاية نيوجيرسي: "أعتقد أنه من السخيف تأسيس حزب ثالث، لقد حققنا نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري، النظام السياسي في أمريكا صمم لحزبين، والأحزاب الثالثة لم تنجح يوما، ويمكنه الاستمتاع بها، لكنني أعتقد أنها مضيعة للوقت".

وكان ماسك، الذي يعد أكبر متبرع فردي لحملة ترامب الرئاسية لعام 2024، قد قاد جهودا لإصلاحات داخل الإدارة، لكنه دخل في صدام مع الرئيس مؤخرا بسبب اعتراضه على مشروع الميزانية الجديد، والذي وصفه ترامب بـ"الكبير الجميل".

وانتقد ماسك مشروع القانون، مشيرا إلى تقديرات تفيد بأنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي، ما أدى إلى توتر علني بين الطرفين الشهر الماضي.