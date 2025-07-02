قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية
شاب يطعن زوجته وشقيقها ويشعل النيران في مسكن الزوجية بالقاهرة
باستثمارات 12 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح السوق الحضاري الجديد بـ سيدي خميس
تحولت أحلامهم إلى إعارات أو انتقالات باهتة.. لماذا يُطفئ الأهلي مواهبه؟
مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
لمدة 5 مواسم.. الزمالك يُنهي صفقة أحمد شريف رسميًا مقابل 25 مليون جنيه
انتخابات مجلس الشيوخ.. 5 مرشحين فردي لحزب المؤتمر بالقاهرة بينهم سيدة
مليون و500 ألف دولار.. الأهلي يرفع قيمة عقد وسام أبوعلي ويُطالبه بالصمت لهذا السبب
جهاد حرب: 3 سيناريوهات محتملة بشأن قطاع غزة
إيلون ماسك يدعو لإنشاء حزب أمريكي جديد
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتطويق غزة والمحافظة الوسطى واحتلال كامل القطاع
بعد نجاح الكابتن ومنتهي الصلاحية| صدى البلد يكرم سامي مغاوري.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يدعو لإنشاء حزب أمريكي جديد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
محمد عبد المعز

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى إنشاء حزب أمريكي جديد بعيدا عن الحزبين البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية وهما الحزب الجمهوري والحزب الديمُقراطي، وأطلق ماسك على حزبه اسم “حزب أمريكا” للاعتراض على إقرار الموازنة الأمريكية الجديدة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس، والتي تضمن تخفيضات كبيرة بالضرائب. 

ويعتقد ماسك أن ذلك سوف يضر بالاقتصاد الأمريكي ويزيد من الدين العام بالولايات المتحدة.

وتابع ماسك في تغريدته على منصة إكس أنه يجب تطبيق صوت الشعب.

ويشرع ماسك في تأسيس حزبه الجديد عقب مغادرة البيت الأبيض من منصب وزارة الكفاءة الأمريكية بسبب خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حزب أمريكي جديد “حزب أمريكا” الموازنة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد شركة GS E&C الكورية فرص التعاون المشترك

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية بمدينة السويس الجديدة

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

المزيد