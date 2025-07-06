دولة الاحتلال تشن غارات جوية على شمال وجنوب وشرق لبنان

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الأحد غارات جوية مفاجئة بمختلف أنحاء الدولة اللبنانية مستهدفة الشمال والجنوب والشرق حسب وسائل الإعلام اللبنانية.

وإندلعت النيران في إحدى طرق منطقة ارزاى جنوب لبنان،والتي التقطتها عدسات الإعلام اللبناني دون الكشف حتى الآن عن مجمل الخسائر اللبنانية من الضربات الإسرائيلية.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقت سابق المجتمع الدولي من أجل وقف الإنتهاكات،والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة،والمخترقة لوقف إطلاق النار عدة مرات بحق لبنان.

وطالب الرئيس اللبناني بالتزام إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بإنسحابها من التلال الخمس اللبنانية المحتلة بالجنوب اللبناني من أجل تحقيق سلام لبناني إسرائيلي.