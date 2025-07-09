قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة الأردنية تحبط تسلل طائرة مسيرة
فضيحة جديدة تهزّ إسرائيل..اعتداء جنسي داخل جيش الاحتلال
زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث
وزارة الاتصالات : تصريحات الوزير تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها
وزيرا التضامن والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا
وزير الاستثمار يدعو لحوار مجتمعي لتطوير أداء مشروعات المناطق الحرة
ماذا يحدث بعد قراءة أذكار المساء؟.. 16 دعاء مكتوبا تفتح لك أبواب الخير
الاتفاق تم.. موعد وصول خيسوس السعودية لتدريب النصر
استعادة تدريجية للخدمات.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حريق سنترال رمسيس وتداعياته
كأس العالم على الطريقة الأمريكية .. ترامب بين ملاعب الكرة وسياسات الإقصاء | تقرير
مقتل عامل إسرائيلي وانتحار آخر| تفاصيل
تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كأس العالم على الطريقة الأمريكية .. ترامب بين ملاعب الكرة وسياسات الإقصاء | تقرير

دونالد ترامب يعلن حضور نهائى كأس العالم للأندية
دونالد ترامب يعلن حضور نهائى كأس العالم للأندية
الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية، المزمع إقامته الأحد المقبل في ولاية نيوجيرسي، في أول نسخة موسعة من البطولة تُستضيفها الولايات المتحدة، على طريق التحضير لكأس العالم 2026 المشترك مع كندا والمكسيك.

ترامب والفيفا

يأتي إعلان ترامب بعد يوم واحد فقط من افتتاح "فيفا" مكتبًا جديدًا في برج ترامب بمدينة نيويورك، ما عُدّ إشارة قوية إلى العلاقة المتنامية بين الرئيس الأمريكي والمنظمة الدولية المشرفة على كرة القدم.

 وأشاد رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، بالدعم الكبير الذي تلقته المنظمة من الحكومة الأمريكية، ومن ترامب نفسه، في جهود تنظيم البطولتين.

اختبار كروي لأمريكا 

ويحتضن ملعب "ميت لايف" – الذي سيستضيف أيضًا نهائي كأس العالم 2026 – المباراة النهائية بين نادي تشيلسي والفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد، في بطولة تُعد اختبارًا عمليًا لاستعدادات الولايات المتحدة لاحتضان الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

ومنذ تولّيه ولايته الثانية، عزز ترامب حضوره في المشهد الرياضي الأمريكي، فشارك في فعاليات رياضية بارزة مثل "السوبر بول" و"UFC"، كما عيّن نفسه رئيسًا لفريق حكومي خاص بالإشراف على التحضيرات للمونديال.

مونديال أمريكا بطولة ليست للجميع 

غير أن هذا الانخراط الرياضي يصطدم بسياسات ترامب المثيرة للجدل، خصوصًا في ملف الهجرة. 

فبينما يتحدث مسؤولو "فيفا" عن بطولة ترحب بجماهير العالم، تستمر إدارة ترامب في فرض قيود صارمة، كان آخرها حظر سفر على 19 دولة، من بينها دول مرشحة للمشاركة في البطولة، ما يثير مخاوف حقوقية ويهدد بإفراغ شعار "بطولة للجميع" من مضمونه.

وقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يستثني فقط اللاعبين وأطقمهم وذويهم المباشرين من الحظر، دون أي ضمانات للمشجعين، ما عزز المخاوف من أن تتحول البطولة إلى أداة لتعزيز أجندة سياسية داخلية قائمة على القومية والتشدّد الأمني.

كأس دونالد ترامب

في هذا السياق، لم تُخفِ منظمات حقوق الإنسان قلقها إزاء معاملة مجتمع LGBTQ والصحفيين، خاصة في ظل تزايد الدعوات إلى مقاطعة البطولة. 

وتداولت وسائل الإعلام ألقابًا ساخرة للبطولة المرتقبة، مثل: "كأس أمريكا أولًا"، و"كأس دونالد ترامب"، في إشارة إلى تسييس الحدث الرياضي.

ولا تقتصر التحديات على الداخل الأمريكي، فالعلاقات مع كندا والمكسيك، شريكي أمريكا في استضافة البطولة، شهدت توترات بسبب السياسات الجمركية والتجارية. وفي أحد اجتماعات التخطيط، عبّر ترامب علنًا عن تفضيله للهيمنة الأمريكية في التنظيم، معلقًا على تجاهل إنفانتينو لكندا والمكسيك بقوله: “هكذا يجب أن يكون.”

العلاقة بين ترامب وإنفانتينو

من جهة أخرى، تتّسم العلاقة بين ترامب وإنفانتينو بدفء لافت؛ فقد حضر الأخير مراسم تنصيب ترامب، ورافقه مؤخرًا في زيارة مثيرة للجدل إلى الخليج أُعلن خلالها عن استثمارات ضخمة. هذه العلاقة تثير تساؤلات حول تداخل المصالح الشخصية والسياسية بالرياضة، وتُعيد إلى الأذهان انتقادات سابقة لفيفا إثر منح قطر حق استضافة مونديال 2022 رغم سجلها الحقوقي.

وفي حين يسوّق ترامب لكأس العالم باعتباره أداة لتمجيد "أمريكا القوية"، يرى مراقبون أن البطولة قد تتحول إلى مرآة تكشف تناقضات الإدارة الأمريكية بين الشعارات المعلنة والسياسات الواقعية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نيوجيرسي الولايات المتحدة فيفا برج ترامب نيويورك واشنطن البيت الأبيض جياني إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

التخطيط: نتابع مع الأوروبي لإعادة الإعمار الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات

البورصة المصرية

البورصة تربح مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

جانب من الاجتماع

برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء

بالصور

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد