نتنياهو: نمنح سكان غزة خيار البقاء أو الرحيل.. ونعمل مع ترامب على إستراتيجية أمنية مشتركة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لا تسعى لطرد السكان من قطاع غزة، مدعيا أن إسرائيل "تمنح الفلسطينيين حق مغادرة غزة إذا رغبوا في ذلك"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الهدف هو "إنهاء حكم حماس" في القطاع.

وفي تصريحات صحفية اليوم، أوضح نتنياهو أن التنسيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب مستمر بشأن الملف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك "استراتيجية مشتركة قائمة على التنسيق الكامل، وليس على ممارسة الضغوط"، بحسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "أنا والرئيس ترامب متفقان على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وألا تشكل غزة تهديدًا لأمن إسرائيل".

وزعم أن "إسرائيل لا تسعى لطرد أحد من غزة، والرئيس ترامب لم يقترح ذلك"، مضيفًا: "نحن فقط أعطينا سكان غزة الخيار: البقاء أو الرحيل".

وبشأن جهود التهدئة، قال رئيس وزراء الاحتلال: "نريد التوصل إلى صفقة، ولكن ليس بأي ثمن"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق حول غزة.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن لإسرائيل "متطلبات أمنية واضحة"، مشيرًا إلى أن العمل يجري مع الجانب الأميركي بشكل مشترك لتحقيق هذه المتطلبات، في ظل التوترات المستمرة في القطاع.