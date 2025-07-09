قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ 7 آلاف كيلو .. مدبولي: الطرق تحتاج صيانة دورية مهما كان الإنفاق عليها
«القسام» تنفذ هجومًا كبيرًا على قوات الاحتلال | تفاصيل
عزلة رقمية| مستشار سيبراني: سنترال رمسيس نقطة تجمع 40% من حجم نقل بيانات الجمهورية والاتصالات الدولية
باشات: نحتاج بيئة جاذبة لاكتشاف المواهب ودعم احترافية الأندية
السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين
يسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري
سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر
نهائي مبكر.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
سايبها دايمًا على ربنا | «إدوارد»: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي
ناقد رياضي: هناك وكيل لاعبين يقوم بعمل مسابقات وهمية للجمهور احذروه
إنقاذ طفل من متلازمة "تحلل البشرة السميّ" النادرة بمستشفى حورس بالأقصر
رسالة غامضة من إمام عاشور عبر حسابه بـ إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتقاء 39 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارشيفي
ارشيفي

أفادت مصادر طبية بارتقاء 39 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة عن عجز خطير في إمدادات المياه بنسبة تصل إلى 90%، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في القطاع في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة. هذا العجز يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية.


بحسب الوزارة، فإن انقطاع المياه يزيد من صعوبة الوضع في القطاع الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في المواد الطبية والغذائية. هذا العجز في المياه يُعرّض المرضى والمصابين لمخاطر صحية كبيرة في الوقت الذي تتفاقم فيه الاحتياجات الأساسية.


في سياق متصل، حذرت وزارة الصحة بغزة من أن مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، قد يخرج عن الخدمة في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

مجمع الشفاء يعتمد بشكل أساسي على مولدات الكهرباء لتشغيل الأجهزة الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. توقفه عن العمل يعني تهديد حياة آلاف المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة، وهو ما ينذر بكارثة صحية.

تصعيد إسرائيلي في غزة: عشرات الشهداء والجرحى
شهد قطاع غزة تصعيدًا خطيرًا منذ الساعات الأولى من الفجر، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل المدنيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. استهدفت الغارات منازل عائلتي جودة والكردي بشكل مباشر، مما أسفر عن تدمير منزل بالكامل وسقوط خيمة تأوي نازحين على رؤوس قاطنيها، مما أدى إلى استشهاد 11 شخصًا ووجود العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

الغارات الإسرائيلية طالت مناطق متعددة في وسط القطاع، مثل دير البلح والبريج والنصيرات، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى وتدمير المنازل. كما استهدفت خيمة لعائلة أبو سمرا في خان يونس جنوب غزة، مما أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص على الأقل.

من بين الأمور اللافتة، استهداف أكثر من 11 خيمة نازحين في الساعات الأخيرة باستخدام الطائرات المسيّرة والانتحارية، مما زاد من حدة المعاناة الإنسانية في ظل تهديدات الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالانتقال إلى منطقة المواصي، والتي تُعد “مصيدة موت”. 

قطاع غزة شهداء فلسطينين وزارة الصحة غارات إسرائيلية جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

أنشيلوتي

مفاجأة صادمة.. الحكم بسجن أنشيلوتي لمدة عام.. تفاصيل

كرة قدم

إصابة لاعبة بارتجاج في المخ بأمم أوروبا للسيدات

فلومينينسي

طلب عاجل من مدرب فلومينينسي بعد وداع كأس العالم للأندية

بالصور

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

بأقل تكلفة.. أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار في البيت

مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات
مخلل الخيار في البيت؟ أسهل طريقة ممكنة بطعم المحلات

فيديو

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد