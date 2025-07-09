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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب ووسط قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب ووسط قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
ناصر السيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة حيث شن هجوما على مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى جانب استهداف خيام النازحين في خان يونس.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المروحية قصفا على شقة سكنية في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أعلن مجمع ناصر الطبي عن سقوط شهيدين اثنين ومصابون بقصف مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيية، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح مختلفة في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,575 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 136,879 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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