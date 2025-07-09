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مدير منظمة أهلية: 40% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على طعامهم اليومي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدير منظمة أهلية: 40% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على طعامهم اليومي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 40% من السكان في القطاع لا يستطيعون الحصول على وجبة طعام واحدة يوميًا.

وأكد الشوا، أن الأزمة الإنسانية في غزة قد تجاوزت مرحلة الخطورة، مشددًا على أن الوضع الحالي يهدد حياة ملايين المدنيين في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

سوء التغذية يعمق المعاناة: 100 ألف طفل يعانون من نقص حاد في الغذاء

وأوضح أن أكثر من 100 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرًا إلى أن هناك تزايدًا يوميًا في حالات الإصابة الناتجة عن نقص الغذاء وسوء الظروف الصحية، مضيفا أن الأوبئة تتفشى بسرعة في المناطق المكتظة بالسكان، مما يعمق من معاناة الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتطرق الشوا إلى أزمة الوقود التي تهدد ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع، حيث أكد أن ما يتوفر حاليًا من المحروقات لا يكفي سوى ليوم أو يومين، مشيرا إلى أن المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء لتشغيل أجهزة التنفس ورعاية الجرحى أصبحت مهددة بالتوقف، مما يزيد من التحديات الصحية التي يواجهها القطاع.

وأوضح الشوا، أن القطاع يعاني من انهيار شامل في العديد من الخدمات الأساسية، مثل المياه والاتصالات والدفاع المدني، مما يزيد من تفاقم الوضع في مناطق النزوح. حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة على أقل من 15% من مساحة القطاع، ما يجعل الظروف الإنسانية أكثر صعوبة ويهدد حياة سكان غزة.

تراكم النفايات وانتشار الأوبئة يفاقمان الأزمة

وأشار إلى أن تراكم النفايات وانتشار الأوبئة يزيد من صعوبة الوضع في القطاع، حيث باتت الأمراض تنتشر بسرعة في ظل تدمير البنية التحتية وضعف الرعاية الصحية. كما تدهور وضع مرضى الحالات المزمنة بعد نفاد الأدوية الأساسية التي يعتمدون عليها.

وندد الشوا بتعامل الاحتلال مع مؤسسات الإغاثة في غزة، معتبرًا أن "مؤسسة غزة الإنسانية" تُستخدم كأداة تضليل لتصفية الفلسطينيين تحت غطاء تقديم المساعدات، معتبرا أن هذه السياسات تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى مزيد من الضحايا في ظل غياب استجابة دولية فعالة.

وأكد الشوا، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة، حيث دعا إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات فورية تشمل الغذاء والدواء والمياه ومستلزمات الإيواء.

وشدد على ضرورة إعادة تأهيل المنظومة الصحية في غزة بشكل عاجل وتحويل أكثر من 14 ألف مريض للعلاج خارج القطاع، مضيفا أن تأمين سكن آمن للنازحين الذين دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون من الأولويات الإنسانية في هذه المرحلة. 

قطاع غزة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية غزة

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