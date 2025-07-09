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تحقيقات وملفات

التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة

غزة
غزة
إسراء عبدالمطلب

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن الموقف الأمريكي في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة بات واضحًا وجليًا، ويتلخص في "ترك الخيار للفلسطينيين بين الهجرة أو البقاء تحت الحصار والقصف"، مشيرًا إلى أن التصريحات التي سبقت لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، وما تضمنته من حديث عن "عرض أخير"، تندرج ضمن إطار الضغوط الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة لفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ليس سوى واجهة لمشروع إسرائيلي أمريكي متكامل، يهدف إلى تنفيذ أجندات الاحتلال تحت غطاء إنساني، داعمًا الجيش الإسرائيلي في عملياته ومخططاته.

وقال إن الحديث المتكرر من جانب نتنياهو وترامب عن الرغبة في إنهاء التصعيد، يخفي في طياته توجهًا نحو دفع سكان غزة إلى الهجرة القسرية، وهو ما لم يعد يُخفى حتى في التصريحات الرسمية.

وشدد على أن الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة تُنفّذ بدعم أمريكي مطلق، وتُطرح أمام العالم دون خجل أو مواربة، وسط صمت دولي مخزٍ وعجز أممي عن وقف هذا المخطط الخطير، الذي يُنذر بتغيير ديموغرافي واسع النطاق في المنطقة.

وأكد الرقب أن ما يجري ليس مجرد هدنة تُبحث، بل إعادة تشكيل لواقع غزة تحت ضغط السلاح والجوع والنار، معتبرًا أن اللقاء "الحاسم" بين ترامب ونتنياهو ما هو إلا محطة إضافية في مشروع التهجير، لا تفاوضًا حقيقيًا من أجل السلام.

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