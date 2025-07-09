شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على دير البلح والنصيرات بقطاع غزة

أعلن مستشفى شهداء الأقصى، في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وابنه في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وشن جيش الاحتلال قصفا على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قصف جيش الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى جانب استهداف خيام النازحين في خان يونس.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المروحية قصفا على شقة سكنية في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي عن سقوط شهيدين اثنين ومصابين بقصف مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيية، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح مختلفة في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,575 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 136,879 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.