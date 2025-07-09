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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مجمع الشفاء: 80% من الأدوية غير متوفر في قطاع غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير مجمع الشفاء بـ غزة، قال إن الوضع في القطاع كارثي بسبب نقص الوقود، وأنه سيتم توفير 2500 لتر وقود تكفي 36 ساعة فقط.


وأضاف أن الاحتلال يمارس سياسة الضغط على القطاع الصحي، أوقفنا العمل بقسم غسيل الكلى في المستشفى، وليس أمامنا بدائل سوى توفير الوقود للمستشفى، وأن 80% من الأدوية في القطاع غير متوفرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال القيادي في وحدة بدر بحزب الله حسين مزهر  بغارة على جنوبي لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، القول بأنه تم اغتيال مزهر أمس وهو المسؤول عن إدارة نيران قطاع الزهراني في وحدة بدر التابعة لحزب الله، في منطقة البابلية جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، أن مظهر في إطار دوره، "قدّم العديد من اتجاهات إطلاق النار باتجاه دولة إسرائيل وقوات الجيش.

وبين المتحدث أن مزهر عمل مؤخرًا على محاولات ترميم مدفعية التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من العمليات البرية المحددة داخل الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت مواقع وتحصينات تابعة لـحزب الله.

وفي بيان رسمي؛ قالت قيادة جيش الاحتلال  إن قوات فرقة 91 تواصل مهمتها الدفاعية على الحدود اللبنانية، بهدف حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، وإزالة أي تهديد ينطلق من الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان : القوات قامت بإحباط خلايا مسلحة وتدمير بنى تحتية  تابعة لتنظيم حزب الله، بتوجيه من وحدة النيران التابعة للفرقة.

وتابع البيان : جاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، ما دفع القوات لتنفيذ عمليات خاصة ومحددة لتدمير هذه الأهداف ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة.

غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية الوقود

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