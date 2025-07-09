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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشفى الشفاء مهدد بالخروج عن الخدمة والعدوان الإسرائيلي يواصل ضرب غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت تحذيرات عاجلة بشأن قرب توقف مستشفى الشفاء عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

 وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام المستشفى، أن توقف الشفاء سيؤثر بشكل كبير على شمال غزة ومدينة غزة، حيث سيفقدان مركزًا علاجيًا حيويًا باستثناء مستشفى القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر اللذين يعملان بقدرات محدودة.

استهدافات إسرائيلية متواصلة لمناطق مدنية في غزة

وفي السياق الميداني، ذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت منذ ساعات الصباح عدة مناطق في القطاع، حيث تم استهداف الأطراف الشرقية لمدينة غزة بصواريخ، بالإضافة إلى قصف طائرات الاحتلال لبناية سكنية بالقرب من المسجد العمري وسط المدينة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة دون إصابات بشرية.

كما أشار أبو كويك إلى انتشال جثماني شهيدين من منطقة جباليا شمال غزة، إضافة إلى تشييع 11 شهيدًا في مخيم الشاطئ الذين سقطوا جراء قصف استهدف منزل عائلة جودة.

غارات عنيفة على خيام النازحين في خان يونس والوسطى

وأكد المراسل أن محافظتي الوسطى وخان يونس تعرضتا لغارات عنيفة استهدفت خيام النازحين.

أبرز هذه الغارات كانت تلك التي استهدفت خيمة عائلة أبو سمرة في منطقة المواصي بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين. 

كما تعرضت ثلاث بنايات سكنية في دير البلح والبريج والنصيرات للقصف، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

تصعيد غير مسبوق في استهداف النازحين

وفي الختام، أشار أبو كويك إلى أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت تصعيدًا غير مسبوق في استهداف خيام النازحين، حيث تم قصف أكثر من عشر خيام غرب خان يونس، ما يعد "أعلى معدل استهداف مباشر للنازحين في يوم واحد".

وأكد أن عدد الشهداء جراء هذه الغارات تجاوز الخمسين شهيدًا، في وقتٍ تزداد فيه معاناة سكان غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.

مدينة غزة وزارة الصحة الفلسطينية الشفاء

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