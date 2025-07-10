حسام المندوه: نجاح البكالوريا المصرية مرهون بجودة المعلم واستعداد الوزارة

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن نجاح نظام البكالوريا المصرية المقترح، يعتمد بالدرجة الأولى على جودة المعلم، واستعداد وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية قادرة على تفعيل النظام الجديد بكفاءة.



وأضاف المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر النظام الجديد سيبدأ تطبيقه على الطلاب من الصف الأول الثانوي، حيث يختار الطالب منذ بداية المرحلة الثانوية ما إذا كان سينضم إلى نظام البكالوريا المصري أو سيستمر في النظام التقليدي، كما أن هذا النظام لا يفرض على الطالب دخول المسار الجديد قسرًا، بل يتطلب تقديم طلب رسمي للالتحاق به.

وتابع المندوه قائلا : الرسوم تم تخفيضها من 500 جنيه إلى 200 جنيه للمادة الواحدة ، ما يعكس مرونة التشريع وحرص الدولة على التيسير.