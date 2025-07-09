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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

3 سنوات دراسة.. ضوابط القبول في نظام البكالوريا الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

أقرّ مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون التعليم، تضمنت إدخال نظام "البكالوريا" كمسار معتمد رسميًا ضمن التعليم قبل الجامعي، إلى جانب الثانوية العامة والنظام الفني والتكنولوجي.

وبحسب المادة (37) مكررًا من القانون، يُعد نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي أثناء فترة الدراسة.

 مدة الدراسة وضوابط القبول:

مدة الدراسة في نظام البكالوريا: ثلاث سنوات.

يمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة.

يتم إصدار قواعد الترخيص بتشغيل النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء.

ويصدر وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة لقبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

 مسارات جديدة.. خيارات أوسع:

وتمنح التعديلات الجديدة الطلاب حرية اختيار أحد الأنظمة التالية في مرحلة التعليم الثانوي:

الثانوية العامة.

التعليم الفني أو التكنولوجي.

نظام البكالوريا.

 تفاصيل إضافية ضمن التعديلات:

إلزام بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من أعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

التأكيد على مجانية التعليم.

تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات.

ويُنتظر أن تمثل هذه التعديلات نقلة حقيقية نحو توسيع قاعدة الاختيار أمام الطلاب، وإتاحة مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات.

البكالوريا مجلس النواب قانون التعليم التعليم قبل الجامعي نظام البكالوريا أنظمة التعليم الثانوي مدة الدراسة

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