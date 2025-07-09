برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفدًا من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ممثلاً في الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر، والدكتورة دعاء سالم، رئيس وحدة التواصل والشراكات بالكلية.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والتطوير المهني، وناقشا إمكانية تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء، سواء داخل الهيئة أو في مختلف الجهات ذات الصلة.

وتناول اللقاء نقاشًا حول إطلاق برنامج متخصص في سلامة الغذاء يشمل تدريبات نظرية وعملية تغطي جوانب متعددة من سلامة الغذاء، مثل التشريعات الغذائية، والرقابة والمراجعات، ومفاهيم تقييم المخاطر، والإجراءات الوقائية، ويهدف البرنامج إلى تأهيل أفراد للعمل كمفتشين أو مدققين على كافة حلقات سلسلة تداول الغذاء، بما يسهم في دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ويعزز من قدراته على مستوى السوق المحلي والدولي.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الرقابية، مشددًا على دور التعليم المستمر في دعم منظومة سلامة الغذاء الوطنية، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الممارسات القائمة على العلم والمعرفة والمعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن التوجه الاستراتيجي للهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو الانفتاح على مؤسسات التعليم والتدريب، وبناء شراكات فعالة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة الغذاء.