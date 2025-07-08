خالد أبو بكر عن نظام البكالوريا: سيكون هناك هدوء نفسي في مسألة تحديد مصير الطالب

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن القراءة الأولية لتعديلات قانون التعليم ونظام البكالوريا التي وافق عليها مجلس النواب تشير إلى أن نظام التقييم سيعتمد على سنتين دراسيتين وسيكون هناك مواد تخصص.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «أبو بكر»، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»: "أنا مرتاح نوعا إلى هذا القانون، رغم أنني لست مرتاحا إلى التغيير المستمر، ولكن القراءة الأولية لهذا القانون تعطينا فكرة التخصص، وبدلا من أن يتم إرهاق الطالب في 10 مواد، فإنه سيذاكر مواد مخصصة يستطيع من خلالها الالتحاق بالجامعة في تخصصه".

وتابع: "وسيكون هناك هدوء نفسي في مسألة تحديد مصير الطالب الذي كان مرتبطا بامتحانات الثانوية العامة، وسنقوم بعمل حلقة كاملة عن هذا الموضوع".