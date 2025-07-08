ابنك بطل زي أبوه.. رسالة مؤثرة من خالد أبو بكر لزوجة الشهيد امتياز كامل

وجه الإعلامي خالد أبو بكر، تحية مؤثرة لأسرة الشهيد العميد امتياز كامل، أحد أبطال الشرطة المصرية، والذي استشهد خلال مشاركته في معركة الواحات الشهيرة، بعد أن شارك نجله الضابط نور، في جهود السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس بالقاهرة.



وخلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، تحدث أبو بكر بلهجة تأثر وفخر، لوالدته، قائلًا:"إحنا مديونين ليكي، ومصر كلها تبوس راسك.. وربنا وحده اللي يجازيكي. دي سيدة مصرية فقدت زوجها، وترك لها ابنًا صغيرًا في الإعدادي، شوفوه النهاردة ضابط في الشرطة، واقف في الصفوف الأمامية بيطفّي حريق سنترال رمسيس، وكان ممكن يستشهد زيه زَيّ والده.. إيه العظمة دي؟"



وأضاف:"الناس دي مش بتتكلم كتير، الناس دي بتقدم أرواحها.. ناس بتضحي بولادها وضناها عشان البلد تقف.. كتر خيرك، البلد كلها مديونة ليكم."



وختم خالد أبو بكر حديثه قائلاً:"الناس دي مش مجرد أرقام ولا حكايات بنسمعها.. دول الحقيقة.. دول اللي بيخلونا نعيش في أمان وسلام. في وقت الفتن والتشكيك، مصر بترد من غير كلام.. بترد بأمثال الشهيد امتياز كامل، وبضهره وسنده.. ابنه البطل."