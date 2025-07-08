سيبونا فى حالنا وهييجى يوم هتتحاكموا.. خالد أبو بكر ينفعل على الهواء

علق الإعلامى خالد أبو بكر على حريق سنترال رمسيس قائلا : هناك بعض الدول والافراد خارج الوطن يسعون دائما لتهويل أي مشكلة تحصل فى مصر .

وأضاف أبو بكر خلال تقديمة لبرنامج اخر النهار على قناة النهار قائلا : سبونا فى حالنا وكل الدول فيها مشاكل سواء غنية أو فقيرة .

وهاجم أبو بكر كل من ينتقذ مصر خارج البلاد قائلا : هيجوا يوم وهتتحاكموا وهتتحاسبوا على اللي بتعملوه فى مصر ولو عاوو تنتقد انتقد بالمسار الصحيح .

وأضاف أبو بكر اللى حصل فى مصر ال10 سنين اللى فاتوا محصلش فى 50 سنة فاتوا وكل الاخطاء الل بتحصل مؤخرا فردية .

وتابع أبو بكر قائلا : ننتظر بيان النيابة العامة بشأن حريق سنترال رمسيس واللى عمل حاجه جنائية هيتحاسب .