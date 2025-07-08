وداعًا لعبء الأسر.. مميزات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة| تفاصيل

قال محمد الشرقاوي، متخصص في شوؤن التعليم، إن وزير التعليم هدفة من تطبيق نظام البكالوريا بمجلس النواب، تسهيل الأمر على الطلاب باعتبار أن الثانوية العامة تمثل عبئا ماديا ومعنويا على الأسر المصرية.

مواكبة البكالوريا للنظم العالمية

وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شكوك في المجتمع عن مدى مواكبة البكالوريا للنظم العالمية.

مشروع البكالوريا يثير بلبلة حول إمكانية تطبيقه

وأكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار وزارة التعليم، أن مشروع البكالوريا يثير بلبلة حول إمكانية تطبيقه، موضحا أنه مشروع مقترح يخفف من عدد المواد ويعزز فكرة الكيف وليس الكم.

وأشار إلى أن البكالوريا يحقق المعادلة الصعبة التي كانت تنفرد بها الثانوية العامة وأنها فرصة واحدة تحدد مصيرك ومستقبلك ولكن البكالوريا تتضمن فرص متعددة تجعل من يخفق في محاولة يحاول مرة أخرى إلى جانب إتاحة تحسين المجموع.

وتابع محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار وزارة التعليم، أن نظام البكاوريا يضع صيغة جديدة لبعبع الثانوية العامة الذي يحدد مسار واحد إما أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة، ولكن البكالوريا يتضمن 4 مسارات وهي الطب وعلوم الحياة والهندسة والحاسبات والثقافة والفنون وإدارة الأعمال ويجوز للطالب التحول بين المسارات بإضافة بعض المواد.