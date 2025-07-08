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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

تابع مصطفى عبده طه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات من غرفة العمليات المركزية بالمديرية حيث يؤدي طلاب النظام القديم  الإمتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  امتحان مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا' لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية" لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين " النظامين الجديد والقديم  امتحان مادة التاريخ " ورقة ورقة ثانية ".


واطمأن " مصطفى عبده " على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير على مستوى المحافظة، مشددًا على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة.


وأشار  على ضرورة تحقيق الإنضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش  من أجل خروج الإمتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقيق مبدأ العدالة والنزاهة بعيدا عن أية مخالفات.


وأكد "  مصطفى عبده " ممنوع نهائيا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين  ، وتفعيل وتطبيق القرار الوزاري 205 لسنه 2020 الخاص بمكافحة الغش .


كما تابع  توزيع أوراق الإمتحانات على الطلاب داخل اللجان في التوقيت المحدد دون أي تأخير،  وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات ، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا،  والتأكيد على حسن سير العملية الإمتحانية بانضباط بجميع أنحاء المحافظة.


ووجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الإمتحانات بشكل منضبط.

القليوبية محافظ القليوبية بنها

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