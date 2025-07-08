البدء فى إنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين بالقليوبية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه جارى إنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين بالتنسيق مع مركز كرياتيفا ووحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالمحافظة، لتضم الخدمات الحكومية، والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وربطها بالبوابة الإلكترونية للمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير منصة موحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة حول المشروعات ونسب التنفيذ، والمواقع الجغرافية، إلى جانب إدراج قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية، وشبكة الطرق، والحالة الفنية لكل طريق، وكذلك أماكن الإعلانات المطروحة للتعاقد.

وأشار المحافظ الى أن المشروع ينفذه خبراء من مركز كرياتيفا بالتعاون مع طلاب مشروعات التخرج، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.