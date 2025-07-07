محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية "الدبلومات الفنية" للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية الناجحين بالمحافظة.

وقال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن التقديم للالتحاق بمدارس التعليم الفني بأنواعها المختلفة (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، والمزدوج) مستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.



ويُشترط للتقديم أن يكون الطالب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية دور أول 2025 من مدارس القليوبية فقط، مع ضرورة تقديم استمارة النجاح الرسمية لبدء إجراءات التسجيل.

وتابع أنه سيتم فتح باب تلقي الطلبات في المدارس فور استلام الطلاب لاستمارات النجاح من مدارسهم، وستتم عمليات القبول بناءً على الدرجات المعتمدة في التنسيق الرسمي.